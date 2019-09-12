Жителю Подмосковья удалили селезёнку, раздувшуюся в 10 раз

Сначала мужчине назначили терапию, но она не дала результатов. Врачи решили прооперировать пациента, тогда и выяснилась страшная правда.

В подмосковном городе Ступино врачи удалили пациенту с онкологией почти весь желудок и достигшую гигантских размеров селезёнку. Как сообщили в областном Минздраве, изначально мужчина обратился в больницу из-за болей в животе.

При обследовании у пациента выявили опухолевое поражение желудка с признаками кровотечения. Ему провели гемостатическую и противоязвенную терапию, однако результатов она не дала. Через несколько дней у мужчины снова началось кровотечение, и врачи решили провести экстренную операцию. В сложнейшей работе были задействованы два хирурга.

— В ходе оперативного вмешательства была выявлена запущенная злокачественная опухоль желудка, поразившая практически весь орган. На фоне онкологического процесса определялось поражение селезёнки, вызвавшее её увеличение в размерах более чем в десять раз, — рассказал заведующий хирургическим отделением Ступинской ЦРКБ Макар Хачатуров.

Орган занимал практически половину брюшной полости и весил свыше двух кг вместо 200 граммов. В ходе уникальной операции, которая длилась пять часов, пациенту удалили раздувшуюся селезёнку, поражённые лимфоузлы и почти весь желудок.

В настоящее время состояние мужчины стабильное. Ему проведут повторную диагностику, после чего врачи примут решение о необходимости противоопухолевой терапии.

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