"Роскосмос" рассекретил документы о "лунной гонке" СССР и США

Среди бумаг есть постановления ЦК КПСС о старте работ по разработке лунных аппаратов, а также расчёты инженеров.

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала рассекреченные документы эпохи начала "лунной гонки" СССР и США. Публикация приурочена к юбилею. Ровно шестьдесят лет назад, 12 сентября 1959 года, с космодрома Байконур стартовала ракета "Восток-Л" со станцией "Луна-2".

На страницах раздела можно увидеть доклады Минобороны СССР с планами на характеристики космических аппаратов и ракет, расчёты траекторий полёта к естественному спутнику Земли, постановления ЦК КПСС.

— Наши планы научных исследований, связанные с Луной, очень обширны, и мы даже думаем не в столь далёком будущем забросить на Луну постоянную автоматическую исследовательскую станцию, способную держать связь с Землёй, и думаем о посещении Луны человеком… — приводит ведомство слова конструктора и учёного Сергея Королёва.

Летом журнал Time подготовил материал о современной "лунной гонке". Его обложка вызвала возмущение. Издание перерисовало свою оригинальную обложку 1968 года, на которой были изображены Штаты и Советский Союз. В новой версии к США присоединились КНР и частные компании SpaceX и Blue Origin, однако России представлено не было.