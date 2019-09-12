В Донецке рассказали о желании сделать ДНР федеративным округом России

Денис Пушилин сообщил, что в республике на этот счёт настроены очень оптимистично.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что жители хотят видеть её в составе Российской Федерации. Об этом он сказал на встрече с интеллигенцией в Москве.

— Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа, — приводит слова Пушилина его пресс-служба.

Он отметил, что Донецк на этот счёт "настроен оптимистично" после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о выдаче по упрощённой системе паспортов жителям ДНР и ЛНР.

Ранее Лайф рассказывал, что гражданство России в упрощённом порядке могут получить около трёх миллионов украинцев.