В Донецке рассказали о желании сделать ДНР федеративным округом России

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Денис Пушилин. Фото © denis-pushilin.ru

Денис Пушилин сообщил, что в республике на этот счёт настроены очень оптимистично.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что жители хотят видеть её в составе Российской Федерации. Об этом он сказал на встрече с интеллигенцией в Москве.

Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа, — приводит слова Пушилина его пресс-служба.

Он отметил, что Донецк на этот счёт "настроен оптимистично" после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о выдаче по упрощённой системе паспортов жителям ДНР и ЛНР.

Ранее Лайф рассказывал, что гражданство России в упрощённом порядке могут получить около трёх миллионов украинцев.

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