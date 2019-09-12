Путин: Филиалы Нахимовского училища появятся на всех флотах

На данный момент такие филиалы есть во Владивостоке, Севастополе и Мурманске, а главный корпус расположен в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны создать филиалы Нахимовского училища при всех флотах. Об этом рассказал сам глава государства на встрече с дагестанскими ополченцами в Ботлихе. Путин очень тепло отозвался об этом учебном заведении, особенно об альма-матер нахимовцев в Северной столице. Он выразил надежду, что уровень подготовки в создаваемых филиалах будет подтянут именно до Петербургского "с его традициями, с его научной и преподавательской базой".

— Это хорошее учебное заведение. Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского Петербургского училища, — сказал президент.

Путин добавил, что престиж военной службы и специализированных учебных заведений заметно вырос за последние годы. По его словам, ещё несколько лет назад родители "не очень-то отпускали в армию своих детей", да и сами призывники служить не хотели.

— А сейчас во все военные училища очередь стоит, — заметил он.

Напомним, что в прошлом году Владимир Путин посетил здание нового корпуса Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге. Российский лидер ознакомился с работой учебных классов, а также оценил условия проживания курсантов.

На данным момент филиалы Нахимовского училища есть во Владивостоке, Севастополе и Мурманске, а главный корпус расположен в Санкт-Петербурге.