В столичном ГУ МВД назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками

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Андрей Янишевский. Фото: © ГУ МВД России по г. Москве

Генерал-майор работает в правоохранительных органах с 1983 года, последние 29 лет — на руководящих должностях.

Управление по контролю за оборотом наркотиков столичного ГУ МВД РФ возглавил генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Об этом сообщили в пресс-службе главка.

Указом президента Российской Федерации на должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Янишевский Андрей Бориславович, — говорится в сообщении.

Место освободилось после скандального "дела Голунова", когда журналиста Ивана Голунова задержали из-за якобы найденных у него наркотиков.

Тогда президент РФ уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве Андрея Пучкова и главу управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по столице Юрия Девяткина. Янишевский и занял место последнего.

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