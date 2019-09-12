В столичном ГУ МВД назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками

Управление по контролю за оборотом наркотиков столичного ГУ МВД РФ возглавил генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Об этом сообщили в пресс-службе главка.
— Указом президента Российской Федерации на должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Янишевский Андрей Бориславович, — говорится в сообщении.
Место освободилось после скандального "дела Голунова", когда журналиста Ивана Голунова задержали из-за якобы найденных у него наркотиков.
Тогда президент РФ уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве Андрея Пучкова и главу управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по столице Юрия Девяткина. Янишевский и занял место последнего.
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