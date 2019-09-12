Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне и повредил машины

Неизвестный проник на территорию российского торгового представительства в Лондоне и повредил автомобили. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— На днях на территории нашего торгового представительства в Лондоне неизвестный совершил злонамеренное проникновение, в результате чего пострадали как недвижимость, так и автопарк нашего представительства, — заявила дипломат во время своего брифинга.

Несмотря на происшествие, в лондонской полиции заявили, что у дела нет перспективы, поэтому, скорее всего, его закроют. Как отметила Захарова, такой ответ её обескуражил.

Сумма нанесённого ущерба не сообщается.