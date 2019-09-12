На Урале провели "всемирный турнир палачей"

Участники шуточного состязания по очереди надевали красную "спецовку" и саблей разрубали тыкву.

В деревне Маркова в Свердловской области провели "всемирный турнир палачей". В населённом пункте живёт всего 82 человека, но у него есть собственный военно-исторический клуб под названием "Мурза Хасан", который и организовал необычное состязание.

— Там нет театров и цирка, и ночных клубов тоже, но марковчане не унывают, живут красиво, — цитирует паблик "[ТЕ] Типичный Екатеринбург" автора видео — казака Анатолия Потанина.

Во "всемирном турнире" приняли участие шесть человек, среди которых были Хасан Коротышка и Безумный Макс. Они по очереди надевали красное одеяние карателя и саблей разрубали тыкву.

Ранее Лайф рассказывал о том, какие страшные казни были на Руси.