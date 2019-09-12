МИД РФ направил в Интерпол запрос о местонахождении "шпиона" Смоленкова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва направляла в Интерпол запрос о местонахождении Олега Смоленкова, которого американские СМИ прозвали "агентом США".

— Перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединённых Штатов Америки, — пояснила Захарова.

Она отмечает, что несколько лет назад стало известно об исчезновении Смоленкова с семьёй на территории иностранного государства, а через два года в СМИ появляется информация, что он находится на территории США. По словам Захаровой, данные требуют проверки в рамках процессуальных норм.

В целом этот "шпионский скандал" Захарова расценивает как классическую пропаганду против президента США Дональда Трампа в начале предвыборной кампании.

Напомним, телеканал CNN узнал, что в 2017 году США якобы вывезли своего "ценного агента" из России, опасаясь его разоблачения. Ряд СМИ назвал даже предполагаемое имя "агента" — речь якобы может идти об Олеге Смоленкове, работавшем в Посольстве России в США и администрации президента.