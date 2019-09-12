Алана Мамаева вступилась за школьника с модной стрижкой: Директриса — идиотка

Супруга известного футболиста считает, что администрация школы должна быть уволена из-за скандала вокруг имиджа мальчика.

Жена футболиста Павла Мамаева вступилась за ученика четвёртого класса школы № 4 в Сосновоборске Красноярского края, которого учителя затравили из-за необычной стрижки. Алана Мамаева не видит ничего плохого в том, что мальчик захотел подражать своему кумиру — шведскому форварду Златану Ибрагимовичу. Зато поведение директора школы и преподавательского состава, на её взгляд, не выдерживает критики.

— Уволить этого директора — и всё, — предлагает Мамаева в разговоре с изданием "360". — Придумают какой-то идиотизм. Что я могу сказать, директор школы — полная идиотка, ей надо лечиться, если её так задевает причёска школьника.

По мнению Аланы, которая сама является мамой, ребёнок может носить любую стрижку, если она не оскорбляет директора школы, не влияет на остальных учеников и не срывает процесс обучения. В противном случае все претензии к школьнику являются бредом и абсурдом.

Ранее четвероклассника поддержал известный стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец. По его словам, администрация школы живёт по законам каменных веков.

Как писал Лайф, подробности конфликта между учеником четвёртого класса и администрацией Сосновоборской средней школы выясняют красноярские следователи. Мальчику пригрозили домашним обучением, но после резонанса в СМИ перед ним извинились и разрешили приходить на уроки в новом имидже.