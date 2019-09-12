Алана Мамаева вступилась за школьника с модной стрижкой: Директриса — идиотка

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Фото © TVK6, Instagram/alana_mamaeva

Супруга известного футболиста считает, что администрация школы должна быть уволена из-за скандала вокруг имиджа мальчика.

Жена футболиста Павла Мамаева вступилась за ученика четвёртого класса школы № 4 в Сосновоборске Красноярского края, которого учителя затравили из-за необычной стрижки. Алана Мамаева не видит ничего плохого в том, что мальчик захотел подражать своему кумиру — шведскому форварду Златану Ибрагимовичу. Зато поведение директора школы и преподавательского состава, на её взгляд, не выдерживает критики.

— Уволить этого директора — и всё, — предлагает Мамаева в разговоре с изданием "360". — Придумают какой-то идиотизм. Что я могу сказать, директор школы — полная идиотка, ей надо лечиться, если её так задевает причёска школьника.

<p>Фото © TVK6</p>

По мнению Аланы, которая сама является мамой, ребёнок может носить любую стрижку, если она не оскорбляет директора школы, не влияет на остальных учеников и не срывает процесс обучения. В противном случае все претензии к школьнику являются бредом и абсурдом.

Ранее четвероклассника поддержал известный стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец. По его словам, администрация школы живёт по законам каменных веков.

Как писал Лайф, подробности конфликта между учеником четвёртого класса и администрацией Сосновоборской средней школы выясняют красноярские следователи. Мальчику пригрозили домашним обучением, но после резонанса в СМИ перед ним извинились и разрешили приходить на уроки в новом имидже.

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