Беременная попыталась спугнуть бродячего пса винтовкой и стала объектом травли

Женщина утверждает, что её пытаются признать невменяемой и отправить на принудительное лечение.

Жительница коттеджного посёлка "Кембридж" в Подмосковье пожаловалась на травлю со стороны управляющей компании. Каринэ рассказала Лайфу о настоящем заговоре против неё: про групповые чаты с требованием написать коллективную жалобу и даже отправить беременную на принудительное лечение.

По словам женщины, в качестве аргумента УК использует видео, на котором она идёт по посёлку с пневматической винтовкой. Женщина опубликовала кадры у себя в "Инстаграме", после чего они перекочевали в различные мессенджеры и соцсети.

— С учётом сложившейся обстановки просьба проявить бдительность и в случае повторения подобных инцидентов незамедлительно проинформировать органы внутренних дел и сотрудников охраны УК для пресечения противоправного поведения, — призывают в управляющей компании.

Каринэ рассказала свою версию событий.

— У нас в коттеджном посёлке есть стройка, откуда периодически выбегают собаки. Уже не первый раз с этим сталкивалась. На протяжении пяти дней гуляла собака. Она покусала одного ребёнка, накинулась на другого. На кого-то она не кидалась, а игралась. Я с соседями гуляла с собаками, выскочил этот пёс здоровый. Я сразу поняла, что он укусить хочет, и, когда я начала поднимать своего шпица, он начал пытаться его укусить. Прикусывал при этом меня, я пыталась отбиться от него чем могла. Мы её отбивали, все орали, — вспоминает собеседница Лайфа.

После этого беременная и задумала спугнуть собаку. Она отнесла домой своего шпица и взяла пневматическую винтовку. По словам Каринэ, заряжать оружие она не стала, хотела прогнать пса с помощью громкого звука. Женщина занималась дрессурой и знает, что животные их боятся. Происходящее снимал её муж, а она выложила кадры у себя в соцсетях.

— Управляющая компания в своём официальном аккаунте режет моё видео и выкладывает, что ходила женщина с оружием. Потом создаётся чат со всеми жильцами, чтобы подписать заявление. Потом мне позвонил участковый и говорит, что на меня написали заявление, и спрашивает, ходила ли я с ружьём. Мне сегодня сообщают, что УК написала два заявления. Под первым они приглашают всех коллективно прийти и подписать, чтобы привлечь меня по 222-й статье. Это после того, что есть чёткое опровержение, что это не огнестрельное оружие, а пневматика. Второе заявление: они приглашают поставить подписи, чтобы признать меня невменяемой и отправить на принудительное лечение, — говорит Каринэ.

Женщина возмущена нападками на неё и считает происходящее откровенной травлей. Она говорит, что вынуждена уже несколько дней ездить на процедуры, чтобы сохранить беременность. Собеседница Лайфа не хочет от УК денег, но она требует, чтобы они публично извинились в своих аккаунтах и чатах за клевету. По её словам, в компании сейчас не намерены признавать ошибку. Вместо этого они пытаются подкрепить свою легенду о местной живодёрке новыми "фактами" — они разместили в соцсетях видео с якобы пропавшей собакой.

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