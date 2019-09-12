На Украине разоружили три добровольческих батальона

По сообщениям украинской полиции, всё изъятое оружие националисты передали добровольно.

На подконтрольной Киеву части Донбасса полиция разоружила сразу три украинских добровольческих батальона, принимавших ранее участие в военном конфликте на территории региона. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, речь идёт о подразделениях им. Шейха Мансура, ОУН* и 8-го батальона украинской добровольческой армии. Отмечается, что оружие было передано правоохранительным органам в добровольном порядке.

— Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся 11 сентября при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, СБУ, командования добровольческих подразделений, — говорится в сообщении пресс-службы.

Процесс передачи оружия и боеприпасов проходил под контролем следователей и работников взрывотехнической службы. Как позднее уточнил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, в общей сложности полиция изъяла около десяти тонн оружия и боеприпасов. В то же время, по данным некоторых украинских СМИ, националисты передали правоохранителям лишь часть имеющегося у них оружия, которое не было официально зарегистрировано.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.