Россияне стали отказываться от отдыха в санаториях

Больше всего клиентов в учреждениях Краснодарского, Ставропольского, Алтайского краёв и Республики Крым.

Потенциал всех российских санаториев используется слабо. Об этом заявил News.ru медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов.

Он отметил, что подобные учреждения есть в каждом регионе России. В стране насчитывается 1800 санаториев и большинство из них загружены от 35 до 50 процентов, а значит — неуспешны коммерчески.

— Прошли те времена, когда в санаторий ездили по направлению от предприятия. Рынок сместился в сторону массового потребителя. Главный фактор успеха — клиентоориентированность. Не все могут удовлетворить существующие требования, — цитирует издание Данилова.

Средняя цена путёвки на лечебный отдых колеблется от 40 до 70 тысяч рублей на человека. И всё чаще в санаториях отдыхают люди 40–45 лет, которые едут за профилактикой, а не для лечения. А это имеет свою эффективность. После отпуска в санатории в два-три раза сокращается заболеваемость в течение следующего года, замечает Данилов.

Ранее эксперты подсчитали, сколько летних дней россияне провели в отпусках. Оказалось, всё зависит от региона.