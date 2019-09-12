Очевидец рассказал Лайфу о причине драки школьника с водителем в Дзержинске

По его словам, подросток пытался пройти, а мужчина в ответ "толкнул его со всей дури".

Очевидец Кирилл Баранов рассказал Лайфу о драке между водителем троллейбуса и подростком в Дзержинске. Вместо того чтобы выгнать "безбилетника", мужчина запер двери и не давал школьнику пройти, утверждает Кирилл.

— Ребята сидели, и тут в третий троллейбус входит женщина, проверяющая билеты. А этот мальчик выкинул билет. Тут женщина говорит: "Где билет или платите". И тут приходит водитель и вместо того, чтобы просто сказать: "Плати штраф", начал угрожать. Водитель вместо того, чтобы выгнать их, наоборот, закрыл двери. Как мне кажется, начал конфликт водитель. Школьник хотел пройти, а водитель стоял и не давал пройти, и школьник его задел. А он взамен толкнул школьника со всей дури, — говорит собеседник Лайфа.

По словам Баранова, после драки парень сбежал, а у водителя появился синяк под глазом. Пассажиров пересадили в другой троллейбус.

Ранее сегодня сообщалось, что водитель был госпитализирован с предварительным диагнозом "вывих плеча". Он намерен обратиться в полицию.