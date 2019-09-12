Апелляционный орган ВТО подтвердил правоту России в споре с Украиной по пошлинам

Киев пять лет назад резко повысил плату за ввоз нитрата аммония из России, что и обжаловала Москва.

Украина проиграла России спор в ВТО касающийся "энергокорректировок", которые применялись для расчёта себестоимости российской продукции — нитрата аммония. В Незалежной решили считать цены на энергоносители на российском рынке, используя цены на рынках третьих стран без учёта специфики России. О решении апелляционного органа ВТО сообщает Минэкономразвития РФ.

— Третейская группа согласилась с большинством претензий России в адрес Украины и подтвердила наличие в действиях Киева нарушений норм ВТО. Применение методики "энергокорректировок", включение в охват пересмотра производителя, который был признан недемпингующим, и другие процедурные аспекты пересмотра были признаны не соответствующими нормам организации, — сообщает министерство.

Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (до 36,03% с 11,91%) и продлила их срок действия ещё на пять лет. В прошлом году Россия уже выигрывала этот спор, однако Киев подал апелляцию.

В Минэкономразвития считают, что победа в споре увеличивает шансы РФ по успешному оспариванию европейских антидемпинговых мер.