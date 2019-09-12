Нурмагомедов рассказал Путину, как добился победы в бою с Пуарье

По словам спортсмена, он в какой-то момент решился на опасный для себя трюк и это сработало.

Президент России Владимир Путин, находясь сегодня в Дагестане, встретился с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом. Глава государства похвалил спортсмена за отлично проведённый поединок и победу над американцем Дастином Пуарье. В свою очередь Нурмагомедов решил рассказать, благодаря чему в решающий момент боя смог достичь победы.

По его словам, он решил заманить соперника поближе, "немного шею отдать", чтобы тот попытался сделать удушающий захват.

— Это опасно очень, — прокомментировал Путин. — Можно просто не заметить и "уснуть".

— И просыпаешься — всё, бой закончен, — подметил Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Пуарье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Россиянин вынудил соперника сдаться в третьем раунде.