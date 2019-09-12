Двадцатилетний житель Тюменской области забил до смерти бабушку и дедушку

Последнего внук решил "для верности" исколоть ножом в грудь и живот. Он взят под стражу.

20-летний житель Тобольского района Тюменской области, будучи пьяным, пришёл в дом к своим дедушке и бабушке в деревне Вармахли. С пожилой четой у него возник конфликт, который перерос в избиение пенсионеров. Молодой мужчина фактически забил родных до смерти, сообщает Следственное управление СК России по Тюменской области.

Убийство родственников парень совершил ночью 11 сентября. Сначала он бил пожилых людей кулаками и локтями. Затем решил удостовериться в том, что дедушка мёртв, и несколько раз ударил ножом в грудь и живот мужчины.

Преступник пойман и находится под стражей. Ему предъявили обвинение по пункту "а" второй части 105-й статьи УК РФ (убийство двух лиц).

А в Ульяновской области ранее подросток расправился с пятью своими родственниками, после чего покончил с собой. СК назначил ему посмертную психиатрическую экспертизу. Отец парня связал массовое убийство с увлечением подростка компьютерными играми.