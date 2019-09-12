Бастрыкин посмертно наградил мальчика, пытавшегося спасти деда из горящей бани

Глава Следкома выразил соболезнования родным и близким Святослава в связи с его смертью.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" шестилетнего Святослава Юшкова, который получил 90 процентов ожогов поверхности тела, пытаясь спасти при пожаре своего дедушку. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следкома.

В сообщении говорится, что подвиг маленького героя из Карелии навсегда останется в нашей памяти, поскольку он достоин наивысшей нравственной оценки.

— Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким Святослава в связи с его смертью. Председатель СК также поблагодарил врачей и чиновников, которые приняли исчерпывающие меры для спасения ребёнка, — добавила пресс-служба ведомства.

Трагическое происшествие, о котором рассказывал Лайф, произошло в Прионежском районе Карелии 30 августа. Маленький Святослав вместе с дедушкой пошли топить баню, где пожилому мужчине стало плохо. Во время розжига печи он потерял сознание, после чего вспыхнуло пламя, которое быстро охватило небольшое строение.

Но шестилетний ребёнок не испугался огня и до последнего пытался вытащить дедушку, чтобы спасти его жизнь. Когда мальчик всё-таки позвал на помощь, было слишком поздно: пенсионер умер, а Святослав успел получить ожоги 90% поверхности тела. Врачи пытались оказать ему помощь, но спустя 10 дней маленький герой скончался в больнице.