Главой пресс-службы патриарха Кирилла стал Владимир Легойда

Решение связано с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата.

Патриарх Кирилл уволил с должности руководителя патриаршей пресс-службы иерея Александра Волкова. Временно-исполняющим обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. О таких кадровых перестановках сообщается на сайте Московского патриархата.

Кто займёт место Легойды в Синодальном отделе или же он займёт две должности, не сказано.

Сам Легойда в своём телеграм-канале своё назначение прокомментировал словами "наши новости".

Одним из последних комментариев СМИ со стороны Александра Волкова было сообщение, что принадлежащая РПЦ компания получила право продавать эксклюзивное вино.