Главой пресс-службы патриарха Кирилла стал Владимир Легойда

Патриарх Кирилл уволил с должности руководителя патриаршей пресс-службы иерея Александра Волкова. Временно-исполняющим обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. О таких кадровых перестановках сообщается на сайте Московского патриархата.
Кто займёт место Легойды в Синодальном отделе или же он займёт две должности, не сказано.
Сам Легойда в своём телеграм-канале своё назначение прокомментировал словами "наши новости".
Одним из последних комментариев СМИ со стороны Александра Волкова было сообщение, что принадлежащая РПЦ компания получила право продавать эксклюзивное вино.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram