Суд оценил ущерб дочери умершего от "Боярышника" россиянина в 100 тысяч

Жительница Иркутской области требовала в качестве компенсации морального вреда 300 тысяч рублей.

Свердловский районный суд Иркутска постановил выплатить 100 тысяч рублей местной жительнице, отец которой умер от отравления "Боярышником".

— Решением суда с хозяйки торгового павильона взыскана компенсация морального вреда в размере 60 тысяч рублей, с продавца — в размере 40 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба суда.

Дочь погибшего обратилась в суд за компенсацией через год после вынесения приговора обеим женщинам. Она требовала в качестве компенсации морального вреда 300 тысяч рублей.

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление жителей концентратом "Боярышник", который содержал ядовитый метиловый спирт. В результате погибло 76 человек. В феврале 2018 года владелицу одного из продававших отраву павильонов приговорили к четырём годам колонии, продавщицу — к трём годам. После этого в России была ограничена продажа непищевых спиртовых жидкостей.