Опубликована фотография "шпиона ЦРУ" Смоленкова

По данным американских СМИ, его якобы экстренно вывезли из России в 2017 году из-за угрозы разоблачения.

Появилась фотография Олега Смоленкова, которого американские СМИ назвали агентом Центрального разведывательного управления в Кремле. Снимок предполагаемого иностранного шпиона опубликован RTVI.

По данным американских журналистов, предполагаемый агент американской разведки в настоящее время живёт в пригороде Вашингтона под своим реальным именем и находится под защитой властей США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил распространяемую информацию, что так называемый шпион США Олег Смоленков имел доступ к данным российских спецслужб. В то же время в Кремле заявили, что человек с таким именем действительно несколько лет назад работал в Администрации Президента РФ.

Напомним, телеканал CNN сообщал, что в 2017 году США якобы вывезли своего "ценного агента" из России, опасаясь его разоблачения. Ряд СМИ назвал даже предполагаемое имя "агента" — речь якобы может идти об Олеге Смоленкове, работавшем в Посольстве России в США и в аппарате Правительства России. 11 сентября стало известно, что семья предполагаемого информатора Вашингтона Олега Смоленкова в спешке покинула свой дом в городе Стаффорд.