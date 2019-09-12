Чаплин прокомментировал желание Собчак венчаться с Богомоловым цитатой из Библии

Ранее телеведущая в шутку объяснила намерение вступить в церковный брак с режиссёром желанием появиться в короне в храме.

Священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин выразил надежду на то, что Ксения Собчак и Константин Богомолов понимают серьёзность обряда венчания и не считают его игрой.

— Я надеюсь, что светская дама Ксения Собчак и господин Богомолов всерьёз готовятся к венчанию, а не воспринимают это событие как игру. Насколько я знаю, это венчание у Ксении Собчак первое. Хотелось бы, чтобы она при этом помнила слова Христа: "Что Бог сочетал, то человек да не разлучит", — сказал священнослужитель в интервью ФАН.

Чаплин пояснил, что после венчания надо стараться сохранить брак до конца жизни.

Ранее сообщалось, что свадьба Собчак и Богомолова состоится 13 сентября в ТЦ "Петровский пассаж" и будет стоить минимум 16 миллионов рублей. Невеста выбрала платье израильского модельера Galia Lahav. Объясняя журналистам своё желание венчаться с новым избранником, Собчак заявила: "Когда ещё окажешься в церкви в короне".