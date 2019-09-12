Ещё одна российская спортсменка решила продать подаренный Кремлём BMW

Девушка намерена отдать автомобиль тому, кто предложит за "машину с историей" большую сумму.

Российская конькобежка, серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина рассказала на своей странице в "Инстаграме", что продаёт подарок от государства — автомобиль BMW X4.

Чемпионка из Челябинска объяснила URA.RU, что причина продажи — полученное извещение с большим транспортным налогом на мощный автомобиль, а также нужда в деньгах.

— Мне жалко машину, стоит — не пользуюсь! Да и парковку занимает! Скоро зима, каждое место важно, — написала Фаткулина в комментариях к своему посту.

Автомобиль достался девушке в качестве подарка от президента России Владимира Путина за то, что смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду-2018 в Корее, однако не смогла выступить на Играх из-за допинговых санкций.

— Машину не продаю. Слишком тяжело она мне досталась! — писала девушка чуть более года назад.

Форвард сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук тоже выставлял на продажу свой BMW X5, все деньги он обещал потратить на помощь детям. В 2016 году ещё одному олимпийцу удалось продать свой автомобиль всего за несколько часов.