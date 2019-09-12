Доктор Смерть заявила о возможном раздвоении личности у Зеленского

По мнению бывшей главы украинского Минздрава, президент Незалежной часто играет роль то одного, то другого человека.

Экс-глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, часто называемая в народе Доктор Смерть, заявила что президент Незалежной Владимир Зеленский может испытывать раздвоение личности. В интервью журналистам портала LB.ua она пояснила, что ещё на этапе предвыборной президентской кампании тот говорил, что поддерживает и.о. министра и её реформу. Но чуть позже его мнение резко поменялось на противоположное. По мнению бывшего первого врача Украины, это говорит об использовании разных ролей поведения.

— Я не встречалась с ним или с его командой между двумя турами выборов. Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем романа Р.Л. Стивенсона, который переживает раздвоение личности. — Прим. Лайфа). Часто мне кажется, что президент играет роль то одного, то другого. Когда он выступает перед международным сообществом, европейским бизнесом, говорит: "Мы поддерживаем всё, что делает Минздрав". А когда выходит на внутреннюю политическую арену, то начинается популизм, — сказала Супрун.

Кроме того, Ульяна Супрун рассказала о своей первой встрече с Владимиром Зеленским.

— Расскажу вам один момент, он вам точно понравится. Вы упомянули, как президент меня называл, когда выступал по телевизору. Точнее, не назвал, но почти назвал. Когда при знакомстве он протянул руку и сказал: "Владимир Зеленский", я протянула руку и сказала: "Доктор Смерть. Но это смерть советской медицины". Он посмеялся и сказал: "Ну, нормально", — добавила экс-глава украинского Минздрава.

Напомним, Ульяна Супрун печально прославилась благодаря своим весьма спорным советам по теме здоровья, за что и получила прозвище Доктор Смерть. Например, она советовала, как правильно чихать, чтобы не заражать других, или почему следует отказаться от чёрной икры в пользу красной. Кроме того, она предлагала лечить старческий маразм музыкой, восполнять нехватку витаминов пивом, а также разрешила ходить в школу детям с кашлем и температурой.