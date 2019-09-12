Доктор Смерть заявила о возможном раздвоении личности у Зеленского

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Владимир Зеленский и Ульяна Супрун. Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / Ульяна Супрун, © AP Photo / Vadim Ghirda, File

По мнению бывшей главы украинского Минздрава, президент Незалежной часто играет роль то одного, то другого человека.

Экс-глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, часто называемая в народе Доктор Смерть, заявила что президент Незалежной Владимир Зеленский может испытывать раздвоение личности. В интервью журналистам портала LB.ua она пояснила, что ещё на этапе предвыборной президентской кампании тот говорил, что поддерживает и.о. министра и её реформу. Но чуть позже его мнение резко поменялось на противоположное. По мнению бывшего первого врача Украины, это говорит об использовании разных ролей поведения.

Я не встречалась с ним или с его командой между двумя турами выборов. Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем романа Р.Л. Стивенсона, который переживает раздвоение личности. — Прим. Лайфа). Часто мне кажется, что президент играет роль то одного, то другого. Когда он выступает перед международным сообществом, европейским бизнесом, говорит: "Мы поддерживаем всё, что делает Минздрав". А когда выходит на внутреннюю политическую арену, то начинается популизм, — сказала Супрун.

Кроме того, Ульяна Супрун рассказала о своей первой встрече с Владимиром Зеленским.

Расскажу вам один момент, он вам точно понравится. Вы упомянули, как президент меня называл, когда выступал по телевизору. Точнее, не назвал, но почти назвал. Когда при знакомстве он протянул руку и сказал: "Владимир Зеленский", я протянула руку и сказала: "Доктор Смерть. Но это смерть советской медицины". Он посмеялся и сказал: "Ну, нормально", — добавила экс-глава украинского Минздрава.

Напомним, Ульяна Супрун печально прославилась благодаря своим весьма спорным советам по теме здоровья, за что и получила прозвище Доктор Смерть. Например, она советовала, как правильно чихать, чтобы не заражать других, или почему следует отказаться от чёрной икры в пользу красной. Кроме того, она предлагала лечить старческий маразм музыкой, восполнять нехватку витаминов пивом, а также разрешила ходить в школу детям с кашлем и температурой.

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