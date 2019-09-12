Загитова побывала в полиции

Спортсменка встретилась с начальником управления, который пожелал ей от всего личного состава новых побед.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила Управление внутренних дел по ЮЗАО в Москве с дружеским визитом. Об этом сообщается в "Инстаграме" ведомства.

— Фигуристка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым, который пожелал Алине от всего личного состава новых побед и высоких достижений в спорте, — цитирует сообщение портал "Дни.ру".

Ранее Загитова снялась в новом рекламном ролике, где показала тренировочный процесс в зале и рассказала о любви к фигурному катанию.