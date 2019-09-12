Путин отметил важность сотрудничества России и Израиля в сфере безопасности

Он выразил надежду на то, что на выборах в Кнессет 17 сентября победят ответственные политики.

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил важность сотрудничества двух стран в сфере безопасности. Об этом он заявил в ходе встречи с главой еврейского государства в Сочи.

— Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества, — обратился к Нетаньяху российский лидер.

Данное взаимодействие в сфере безопасности особенно важно в связи с "сохраняющейся угрозой со стороны международного терроризма", считает Путин. Он также выразил надежду на победу на выборах в Кнессет ответственных политиков, которые сохранят всё лучшее в отношениях с Россией. Парламентские выборы в Израиле пройдут 17 сентября.

Глава государства также принял приглашение Нетаньяху на памятные мероприятия, посвящённые годовщине освобождения Освенцима и Дню холокоста. Он пообещал посетить Израиль в начале 2020 года.

Ранее сегодня сообщалось, что Нетаньяху предупредил Россию об опасности со стороны Ирана.