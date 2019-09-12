В Раде лишили права голоса депутата, назвавшую коллег "зелёными человечками"

Полномочия Геращенко были приостановлены на несколько заседаний. Для отстранения от обязанностей должно состояться голосование всего депутатского корпуса.

Народного депутата фракции "Европейская солидарность" (партия, возглавляемая экс-президентом Петром Порошенко), бывшего вице-спикера Ирину Геращенко лишили права голоса на пять дней. Причиной стало высказывание Геращенко о том, что "зелёные человечки" захватывают Раду, сообщает украинское издание "Вести".

— Друзья вы знаете, пять лет назад "зелёные человечки" захватили Крым, сейчас "зелёные человечки" захватывают украинский парламент, — заявила Геращенко, что и стало причиной блокировки её полномочий.

Сказала эти слова Геращенко в ходе перепалки между депутатами от фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Члены "Слуги народа" пытались мешать ей выступать выкриками с мест и аплодисментами. Она среди прочего также призывала спикера Дмитрия Разумкова "успокоить свой югенд" и не затыкать оппозицию.

Недавно Геращенко на заседании Рады обвинила коллегу Вадима Рабиновича в нарушении закона за использование русского языка.