Бастрыкин поручил изучить дело подростка, помявшего машину из-за убитого щенка

Следователи проверят доводы водителя, запросившего 14 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле 16-летнего подростка из Томска, который ударил по машине, насмерть сбившей его щенка. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Бастрыкин поручил подчинённым тщательно разобраться в сложившейся ситуации, установить все обстоятельства произошедшего и проверить доводы владельца транспортного средства о значительности причинённого ему ущерба на сумму 14 тысяч рублей, — уточнила она.

Томские следователи уже запросили у органов МВД РФ материалы уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Напомним, в Томске завели уголовное дело на подростка, который ударил по капоту автомобиля, задавившего его щенка. Мужчина оценил свой материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в областную прокуратуру с просьбой прекратить уголовное преследование школьника.