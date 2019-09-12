В России обнаружили дефицит внуков и внучек

В 1926 году на 100 прародителей приходилось 542 ребёнка, в 2019-м соотношение составило 100 к 81.

Менее чем за сто лет, с 1926 года, число внуков в России сократилось в 6,7 раза. О "дефиците внуков" рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

— В 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2002-м — 87, в 2019-м — 81. Мы наблюдаем дефицит не только трудовых ресурсов, но и внуков, — сообщила она РИА "Новости".

По словам Егоровой, сейчас на трёх взрослых приходится всего два ребёнка. Она отметила, что среди населения преобладает старшее поколение.

Ранее сообщалось, что у 67 россиянок в возрасте 50–60 лет и старше в 2018 году родился первый ребёнок.