В ВТБ рассказали Лайфу, кто выбросил документы банка с личными данными клиентов

Там заявили, что внутреннее расследование указало на одного сотрудника, его сразу уволили.

В ВТБ прокомментировали Лайфу ситуацию в Москве, где прохожие на Мосфильмовской улице нашли кучу обгоревших документов этой кредитной организации с личными данными клиентов.

— В данном случае имела место непростительная халатность сотрудника, который нарушил все внутренние правила банка по работе с клиентской информацией. ВТБ провёл внутреннее расследование произошедшего инцидента, по результатам которого принято решение об увольнении данного сотрудника, — сообщили Лайфу в пресс-службе ВТБ.

Там принесли "искренние извинения гражданам, чьи данные оказались в публичном доступе по вине банка".

Напомним, что в найденных сегодня документах были указаны полные Ф.И.О., даты рождения, личные и рабочие телефоны, места работы, места жительства и другие данные клиентов. Это были анкеты-заявления на выпуск и получение банковской карты.

А в июне москвич нашёл на улице сотни новеньких карт Сбербанка ― также с личными данными клиентов.