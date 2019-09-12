Ведущий Павел Лобков покидает телеканал "Дождь" ради "Пятницы"

Программу "Бремя новостей" с его участием закрыли, однако зрителей ждёт новый проект через несколько недель.

Журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на "Дожде" Павел Лобков покидает телеканал в конце сентября. Об этом сообщила главный редактор Александра Перепелова в Facebook.

— Павел Лобков правда уходит с телеканала "Дождь" с конца сентября, — написала она.

Перепелова рассказала, что после множества "перерождений" программу "Бремя новостей" закрыли, однако зрителей ждёт новый проект телеканала через несколько недель.

— Паша ещё не раз появится в новостном вечернем выпуске, не переключайтесь! — добавила она.

По информации "Интерфакса", Лобков получил предложение о работе на телеканале "Пятница", где будет вести передачу о ботанике.

В мае 2016 года Павел Лобков заявил, что покидает телеканал "Дождь" из-за несогласия с политикой нового руководства, однако позже гендиректор телеканала Наталья Синдеева сообщила, что журналист продолжит свою работу.