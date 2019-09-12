Названа дата вступления Беглова в должность губернатора Петербурга

Церемония инаугурации состоится в присутствии депутатов, членов Уставного суда и почётных граждан.

Инаугурация Александра Беглова, одержавшего победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, состоится 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

— Вступление в должность состоится 18 сентября в 11:00 мск, — цитирует представителя Смольного ТАСС.

Согласно уставу Санкт-Петербурга, избранный губернатор приносит присягу на седьмой день с момента официального опубликования результатов выборов. Церемония инаугурации проходит на заседании заксобрания в присутствии депутатов, членов Уставного суда и почётных граждан.

Выборы главы Санкт-Петербурга состоялись в единый день голосования 8 сентября. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов набрал 64,43% голосов. 11 сентября горизбирком объявил о его победе.