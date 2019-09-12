В Белоруссии двухлетняя дочь случайно убила мать стеклом в машине

За время, пока девушка была зажата, её мозг из-за нехватки кислорода получил необратимые повреждения.

В Брестской области Белоруссии произошёл трагический случай: двухлетняя дочь нажала на кнопку подъёма стекла в автомобиле в тот момент, когда её мать собиралась забрать её из машины через окно. В итоге 21-летней матери стеклом передавило горло. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области.

На помощь к супруге Юлии подбежал её муж Артур, он разбил стекло и вызвал карету скорой помощи. Молодую мать доставили в Брестскую областную больницу без сознания, а через восемь дней она скончалась.

Трагедия произошла во дворе дома, сама Юлия праздновала в этот день своё 21-летие. Супруг погибшей остался с двумя дочерьми.

Этой весной школьник из Челябинска получил черепно-мозговую травму, когда его голову зажало дверью маршрутки.