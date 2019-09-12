Никас Сафронов рассказал Лайфу, как его машину протаранила KIA возле Барвихи

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По словам художника, он не пострадал в аварии, однако чувствует боль в районе шейного позвонка.

Известный художник Никас Сафронов рассказал Лайфу о ДТП, в которое он попал на подъезде к подмосковной Барвихе.

Мы ехали в Барвиху на вечер памяти Аллы Вербер, сзади въехала в нас KIA Rio. Водитель отвлёкся на телефон за рулём и прям нам въехал в заднюю часть, — рассказал Сафронов.

По словам художника, он не пострадал, однако ощущает боль в районе шейного позвонка. Вместе с Сафроновым в машине находился его друг бизнесмен Семён Басевич.

Ему прям шею тряхануло неплохо, его сейчас осматривают медики. Печально, что моя машина не заводиться, а нас на этом вечере очень ждут. Сейчас ждем эвакуатор, — добавил художник.

Ранее Лайф показал кадры с места ДТП у Барвихи.

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