Израиль заподозрили в слежке за администрацией США

По данным СМИ, шпионские гаджеты были установлены для прослушивания Дональда Трампа и его советников.

Правительство США пришло к выводу, что Израиль причастен к установке рядом с Белым домом и другими правительственными объектами в Вашингтоне незаконных устройств слежения за мобильными телефонами. Об этом сообщила газета Politico.

Предположительно, шпионские гаджеты были установлены для прослушивания президента США Дональда Трампа, а также его ближайших советников. По словам собеседника издания, до сих пор остаётся неизвестным, были ли попытки Израиля успешными. Он также отметил, что Вашингтон почему-то не стал предъявлять Тель-Авиву никаких претензий.

Канцелярия израильского премьера уже выступила с опровержением данной информации. В пресс-службе Биньямина Нетаньяху назвали публикацию ложью.

— Наглая ложь. Существует давняя договорённость и директива израильского правительства не участвовать в каких-либо разведывательных операциях в США. Эта директива соблюдается строго без исключения, — говорится в коммюнике.

В свою очередь руководитель администрации президента США заявил, что они "не комментируют вопросы, связанные с безопасностью или разведкой".

Ранее Лайф рассказывал, как военные и агенты умудрялись перехитрить ЦРУ.