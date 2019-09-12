В Минобороны считают бездоказательными заявления о размещении ракет РФ в Европе

По мнению ведомства, США проводили испытания запрещённых ДРСМД вооружений ещё в период действия договора.

Заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что на фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия размещает в Европе ракеты, не имеет доказательства. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

В российском ведомстве напомнили об испытаниях США ракеты с помощью универсальной пусковой установки Мк-41 18 августа 2019 года.

— При этом бездоказательные обвинения в адрес России о несоблюдении Договора о РСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения, — приводит ТАСС содержание заявления.

В Минобороны РФ также отметили, что США ещё в период действия Договора о РСМД вели активную разработку ракеты наземного базирования запрещённой дальности. При этом Россия не проводила подобные испытания и не имеет на вооружении ракеты средней и малой дальности.

— Кроме того, Россия не планирует развёртывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства, — отмечается в сообщении.

Россия хочет услышать от Европы заявление о недопустимости развёртывания на её территории ракет США средней и меньшей дальности, подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности мир станет менее стабильным для всех.