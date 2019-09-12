Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной. Об этом он сообщил в интервью каналу "Россия 24".

— Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров данная ситуация будет учитываться, поскольку это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением стран Европы, с поставками газа, — пояснил Новак.

Он добавил, что сейчас идёт юридическая проработка ситуации.

Ранее суд ЕС ограничил права "Газпрома" по использованию газопровода OPAL.