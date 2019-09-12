Дочь Цемаха не подтвердила возвращение отца в Донбасс

Он дал показания по делу о крушении самолёта в 2014 году "всем заинтересованным" сторонам — Нидерландам, Австралии, Украине и России.

Мария Левченко-Цемах, дочь свидетеля по делу крушения самолёта MH17 в Донбассе Владимира Цемаха, в беседе с РБК не подтвердила информацию о том, что её отец уехал из ДНР.

По словам собеседницы, о местонахождении её отца "настоятельно попросили промолчать".

— И он [просил], и ведомства, которые занимаются государственной безопасностью. Рекомендации таких людей не стоит игнорировать, — сказала она.

Левченко-Цемах также отметила, что её отец дал показания по делу о крушении самолёта в Донбассе в 2014 году "всем заинтересованным" сторонам — Нидерландам, Австралии, Украине и России. На данный момент Владимир Цемах проходит медицинское обследование.

— Беспокоится о здоровье, психоэмоциональном состоянии, — добавила дочь.

Однако, по информации издания "Настоящее время", дочь Цемаха сообщила о возвращении отца в ДНР. Кроме того, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" она опубликовала фото с отцом и написала, что они возвращаются домой.

На просьбу прокомментировать ситуацию она заявила, что "ничего не распространяла", а написала, что едет домой. Однако её отец не находится в Донбассе, добавила собеседница издания.

Напомним, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing MH17 потерпел крушение над Донецком 17 июля 2014 года. Как считают власти Нидерландов, Цемах является ценным свидетелем по делу о крушении самолёта и потому запросили у России его выдачу. Позднее власти Нидерландов переквалифицировали свидетеля по делу о крушении самолёта в Донбассе Владимира Цемаха в подозреваемого.