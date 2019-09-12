Переговоры Путина и Нетаньяху длились около трёх часов

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в резиденции российского лидера Бочаров Ручей завершились. Встреча длилась около трёх часов.

С российской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, вице-премьер, сопредседатель российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Максим Акимов, министр обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента России по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

В делегацию во главе с Нетаньяху вошли глава Совета нацбезопасности Меир Бен-Шаббат, посол Израиля в России Гари Корен, сопредседатель российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин, начальник Главного управления планирования Армии обороны Израиля Амир Авиоз Абулафия, помощник премьера Израиля по военным вопросам Авраам Аарон Блут.

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