Переговоры Путина и Нетаньяху длились около трёх часов

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в резиденции российского лидера Бочаров Ручей завершились. Встреча длилась около трёх часов.
С российской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, вице-премьер, сопредседатель российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Максим Акимов, министр обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента России по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.
В делегацию во главе с Нетаньяху вошли глава Совета нацбезопасности Меир Бен-Шаббат, посол Израиля в России Гари Корен, сопредседатель российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин, начальник Главного управления планирования Армии обороны Израиля Амир Авиоз Абулафия, помощник премьера Израиля по военным вопросам Авраам Аарон Блут.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram