На северо-западе Москвы столкнулись мотоцикл и авто

В Москве мотоциклист получил множественные ранения при столкновении с автомобилем на северо-западе Москвы.

По информации Лайфа, ДТП произошло днём в четверг на улице Твардовского. Водитель автомобиля Lexus начал разворачиваться и не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего он врезался в правую переднюю часть кузова автомобиля.

От удара мотоциклист перелетел автомобиль и упал на землю. Его госпитализировали со множественными ранениями. Сейчас он идёт на поправку.

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