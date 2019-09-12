Восемь человек ранены при попытке мятежа в тюрьме в Мехико

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В Мексике как минимум восемь человек были ранены при попытке заключённых устроить мятеж в тюрьме "Реклусорио орьенте" в Мехико. Об этом сообщил заместитель главы департамента тюремной системы города в ходе брифинга с журналистами.

По его словам, в районе 11:00 по местному времени в одном из корпусов начались волнения, которые переросли в беспорядки. К объекту были вызваны дополнительные силы полиции, включая спецназ.

В общей сложности на место прибыло 36 полицейских автомобилей. Отмечается, что все пострадавшие — заключённые, у большинства из которых колотые раны, среди сотрудников тюрьмы ранений нет.

В настоящий момент ситуация в учреждении спокойная, все службы работают в штатном режиме, пострадавшие госпитализированы. Сообщается, что в качестве дополнительной меры в тюрьме была проведена проверка. Причина мятежа не уточняется.

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