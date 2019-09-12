ЦБ будет наказывать банки за плохую защиту от кибератак

Инициативу одобрил совет директоров Центрального банка, документ опубликуют на следующей неделе.

Центральный банк России будет наказывать банки за ненадлежащее обеспечение информационной безопасности, в частности и за плохую защиту от кибератак. Об этом сообщил первый замдиректора Департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артём Сычёв в рамках форума АБР "Банки России — XXI век".

До конца этого года Банк России сформирует риск-профили для кредитных и некредитных финансовых организаций, которые также отразят уровень информационной безопасности. В случае если финорганизация получит низкий риск-профиль, к ней могут применить штрафные санкции или усилить надзор.

— Риск-профиль — некий обобщённый показатель, вычисляемая вероятность, которая формируется на основании нескольких групп показателей. Прежде всего это доля несанкционированных операций и показания операционной надёжности, — приводит ТАСС слова Сычёва.

Таким образом, общие итоговые показатели формируются на основе отчётности и информации, которую получают от Департамента информационной безопасности ЦБ РФ, а он затем будет давать банкам оценку. По словам Сычёва, задачей регулятора не является наказание кредитных организаций. Намного важнее то, насколько руководство финорганизации отреагирует на изменение трендов с точки зрения хищений.

— Невнимание к вопросам информационной безопасности и повышенный риск, который возникает с точки зрения информационной безопасности, могут повлиять на экономическое состояние банка, — отметил он.

По его словам, практика разбора ситуаций с хищением у банка свидетельствует о том, что отсутствие правильного корпоративного управления, адекватной оценки рисков и внимания к вопросам информационной безопасности иногда приводит к потере своего капитала и изменению ситуации к возможности кредитования на межбанковском рынке.

Такой стратегический документ, куда входят данные меры, называется "Основные направления развития сферы информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере РФ". Его одобрил совет директоров ЦБ РФ, документ опубликуют на следующей неделе.

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