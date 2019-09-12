В Москве после концерта известного рэпера нашли тело школьника

Правоохранители установили, что это местный житель, который посещал находящуюся неподалёку школу.

После концерта рэпера ConVolk в Москве нашли тело семнадцатилетнего школьника, сообщает "Московский комсомолец".

В 9:40 сотрудник коммунальных служб обнаружил на улице погибшего одиннадцатиклассника, когда проводил уборку. Правоохранители установили, что погибший — местный житель, ученик находящейся неподалёку школы.

Накануне трагедии юноша вместе с другом посетил концерт рэпера ConVolk. По словам родителей несовершеннолетнего, он вернулся домой около половины двенадцатого ночи, поговорил с отцом и ушёл в свою комнату. Родственники не уверены, ночевал ли он дома.

Утром отец услышал будильник одиннадцатиклассника, но не обнаружил сына в комнате. Где находится юноша, мужчина узнал лишь после звонка оперативников. Затем в комнате погибшего нашли записку.