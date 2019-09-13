Twitter забанил аккаунт Рауля Кастро

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Фото © Zuma/TASS

Аккаунты первого секретаря Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро, а также ряда кубинских СМИ и журналистов в социальной сети Twitter были заблокированы модераторами проекта по неизвестной причине.

Также были подвергнуты блокировке странички его дочери, которая занимает пост директора Национального центра сексуального воспитания Мариэлы Кастро, а также аккаунт самой компартии.

Кроме того, были отключены от сервиса аккаунты нескольких ведущих СМИ страны, а также отдельно странички журналистов. Особую остроту моменту придаёт тот факт, что это случилось во время обращения президента Мигеля Диас-Канеля к жителям Кубы, которое помимо гостелевидения транслировалось также в соцсети.

Официальный МИД страны уже назвал случившееся "очевидной согласованной операцией, целью которой является ограничение заявлений революционеров в защиту истины".

Как рассказал в интервью Reuters представитель соцсети, блокировки связаны с борьбой компании против манипулирования общественным мнением и препятствованием искусственному выводу в топ какого-либо контента при помощи сети аккаунтов.

Кубинский союз журналистов назвал такие шаги от администрации Twitter "массовой цензурой" и выступил с требование восстановить аккаунты.

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