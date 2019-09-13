Захарова посмеялась над украинским журналистом из-за слов о Вышинском

Представитель СМИ неоднократно пытался уклониться от ответа на вопрос российского дипломата.

Представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над попытками корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка уйти от ответа на вопрос о руководителе портала РИА "Новости-Украина" Кирилле Вышинском.

В ходе брифинга Захарова спросила журналиста, собирается ли он встретиться с Вышинским в Москве и взять у него интервью. Вместо того чтобы ответить, Цимбалюк начал говорить о медали "За присоединение Крыма", которую глава РИА "Новости-Украина" получил в 2014 году.

Не услышав ответа по существу, Захарова снова повторила свой вопрос. Дипломат подчеркнула, что украинские СМИ участвуют в "блокаде" российских официальных лиц и не могут позволить себе полноценное интервью с ними. Однако украинский журналист снова ушёл от ответа, что вызвало смех у Захаровой.

— Я спрашивала о другом, Роман. Я спрашивала, вы можете позволить себе как представитель УНИАН наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским? Он ответит вам и про медаль, я так думаю, и на все другие вопросы, — отметила она смеясь.

Затем Цимбалюк заявил, что данные вопросы решает главный редактор. Он отметил, что провести интервью будет возможно, если Вышинский и главред УНИАН дадут на него согласие.

Дипломат добавила, что отказ журналистов с Украины от общения с российской стороной является классическим проявлением пропаганды, когда "прямая речь недоступна аудитории", а информацию предоставляют лишь в изложении представителей СМИ.

— Ну вот сейчас, может быть, как раз тот правильный момент, когда можно что-то повернуть в информационной политике СМИ, уйти от пропаганды и начать нормальную журналистскую работу, — сказала она.

Захарова подчеркнула, что самым лучшим способом узнать что-то о Вышинском — спросить его самого.

Напомним, обмен между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках договорённостей. В их числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов.