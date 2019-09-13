Российский турист утонул во время шторма в Абхазии

В Абхазии в посёлке Лдзаа, недалеко от Пицунды, 68-летний житель Подмосковья утонул во время плавания в море во время шторма. Его тело было опознано лишь спустя три дня после смерти. Об этом сообщил помощник генерального прокурора республики Даур Амичба.

По его словам, 9 сентября приблизительно в 11:20 мск Геннадий Осипов пошёл купаться в море, несмотря на сильный шторм. Дальше, как рассказали очевидцы, его закрутило волной и, по предположению генпрокурора, ударило о камни головой, отчего тот потерял сознание.

В поддержку этой версии выступает тот факт, что плавающего в воде погибшего заметили проходящие неподалёку люди. Если бы турист захлебнулся, его тело бы утонуло.

Личность погибшего удалось установить после того, как в полицию обратился его брат с заявлением о пропаже человека. Они вместе отдыхали в посёлке. После сравнения данных мужчину пригласили в морг, где он опознал тело.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, признаков насильственной смерти не обнаружено, тело погибшего готовят к передаче родственникам.