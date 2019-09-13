Лавров: У третьих сил не выйдет вбить клин в отношения России и Китая

Дипломат напомнил, что в этом году в Москве главы двух стран констатировали переход российско-китайских отношений на новый уровень.

Взаимодействие России и Китая столь плотное, что третьим силам не удастся вбить клин между Москвой и Пекином, заявил в интервью газете "Труд" глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, между внешнеполитическими ведомствами двух стран уже давно установились доверительные, конструктивные, товарищеские отношения, что даёт возможность быстро и качественно выполнять поставленные задачи. Лавров отметил, что РФ находится в самом тесном контакте с китайскими друзьями.

Как напомнил глава российского МИД, в 2018 году он шесть раз встречался с министром иностранных дел Китая Ван И, а в этом году между ними уже состоялось четыре беседы. Также функционирует механизм двусторонних консультаций, в год проходит порядка 40–50 встреч с огромным тематическим охватом.

— И это без учёта постоянного взаимодействия между российскими и китайскими дипломатами во всём мире, а также регулярных сверок между нашими делегациями на различных международных площадках. Ткань двустороннего взаимодействия настолько плотная, что третьим силам просто некуда вбивать клин, — указал министр.

Высокопоставленный дипломат также напомнил, что в июне этого года в Москве главы РФ и Китая констатировали переход российско-китайских отношений на новый уровень.