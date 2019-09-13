СМИ: В Мексике убит оператор телеканала Discovery

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Фото © Flickr / Eduardo Francisco Vazquez Murillo

Неизвестные бандиты хотели завладеть внедорожником мужчины, припаркованным у магазина.

Фотографа и оператора телеканала Discovery Эрика Кастильо убили неизвестные преступники в городе Акапулько, штат Герреро, сообщило Quadratin.

Нападение произошло на парковке рядом с круглосуточным магазином. По информации агентства, вооружённые бандиты хотели завладеть внедорожником Кастильо.

Только в этом году в Мексике было убито более десяти журналистов. Так, в июне сообщалось о расправе над журналисткой региональной газеты Tabasco Hoy Нормой Сарабией.

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