Лавров заявил, что Россия ждёт руководство Израиля на празднование юбилея Победы

На памятных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Москва ожидает увидеть также и руководство Израиля. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

— Конечно же, мы ждём руководителей Израиля на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая на Красной площади, — сказал Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Он также отметил, что руководство Израиля подтверждает свою приверженность тем мероприятиям, которые "призваны увековечить память героев".

Кроме того, по словам главы российского МИД, на переговорах Путина и Нетаньяху было уделено внимание положению дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе урегулированию ситуации в Сирийской республике.

— Договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных, — добавил Лавров.

Ранее Лайф сообщал, что переговоры Путина и Нетаньяху длились около трёх часов.