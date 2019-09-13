У российских границ обнаружили два самолёта-разведчика Британии

Два самолёта Королевских ВВС Великобритании провели разведку у российских границ, сообщил в "Твиттере" ресурс PlaneRadar.

По его данным, в 18:50 радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с номером ZJ692 облетел границы Ленинградской и Псковской областей. Воздушное судно курсировало со скоростью 838 км/ч над Латвией и Эстонией на высоте более 13 километров. Спустя час самолёт завершил миссию и направился на аэродром базирования, пролетев у побережья Калининградской области.

Второй самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7228 был замечен в 18:45 рядом с Калининградом на высоте около 8,2 километра со скоростью 672 км/ч.

Напомним, в последнее время активность иностранных ВВС у российских границ сильно повысилась. Так, несколько дней назад сообщалось о британском самолёте-разведчике у северо-западных границ России.