Трамп заявил о встрече с Ким Чен Ыном до конца года

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца текущего года намерен провести ещё одну встречу с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

— В определённый момент — да. Конечно, они хотят встретиться, и, я думаю, это случится, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах встречи.

"At some point, yes," President Trump says when asked if he will meet with Kim Jong Un again https://t.co/s5XgPCE3k0 pic.twitter.com/vx6A4FCnwF — This Week (@ThisWeekABC) 12 сентября 2019 г.

При этом никаких подробностей будущих переговоров с лидером КНДР американский президент не уточнил.