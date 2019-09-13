Трамп заявил о встрече с Ким Чен Ыном до конца года

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Президент США Дональд Трамп. Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца текущего года намерен провести ещё одну встречу с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

В определённый момент — да. Конечно, они хотят встретиться, и, я думаю, это случится, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах встречи.

При этом никаких подробностей будущих переговоров с лидером КНДР американский президент не уточнил.

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